Агент Барбоза: Продление Кордобы — это отличная работа «Краснодара»

Известный агент Паулу Барбоза поделился комментарием о новом трудовом договоре форварда «Краснодара» Джона Кордобы.

Агент заявил, что руководство «Краснодара» проделало отличную работу, подписав новый контракт с Кордобой.

«Считаю, что Кордоба — один из лучших нападающих РПЛ, с ним «Краснодар» выглядит реальным претендентом на чемпионство», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

В текущем сезоне 31-летний колумбиец принял участие в 15 встречах с учетом всех турниров, забил восемь голов и стал автором пяти ассистов.

Стоит отметить, что «Краснодар» завершил первый круг РПЛ на вершине турнирной таблице, набрав 37 очков в 15 турах.