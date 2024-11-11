Фильцов назвал двух лучших игроков «Краснодара» прямо сейчас

Бывший российский голкипер Александр Фильцов высказался о сегодняшнем «Краснодаре».

«Выделил бы всю команду. Все работают слаженно, пропущенных мячей меньше всех. Что касается лучших, то проявляют себя хорошо Агкацев и Кордоба, который ярок и забивает не только нужные, но и нестандартные голы», - рассуждает Фильцов для Legalbet.

Напомним, что в минувшие выходные «быки» не смогли победить впервые за долгое время, сыграв вничью с «Рубином» (1:1). Однако ничья не лишила «Краснодар» первого места турнирной таблицы, у коллектива 37 очков. Отрыв от «Зенита» на втором месте – один балл. Третье место с 34 баллами занимает столичный «Локомотив».