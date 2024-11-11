Радченко объяснил, почему Барриос – лучший в «Зените» в первой половине сезона

Позади первый круг текущего сезона Российской премьер-лиги. Дмитрий Радченко объяснил, почему Вильмар Барриос – это лучший игрок петербургского «Зенита» по итогу прошедших 15 туров.

«Он стабильно, надёжно проводит сезон, как и умеет. У других же лидеров были спады: у Вендела, Клаудиньо, а Глушенков, к сожалению, получил травму. Кассьерра ещё не на том уровне», - делится Радченко с Legalbet.

Напомним, «Зенит» остановился всего лишь в одном балле от лидера турнирной таблицы в лице «Краснодара». 36 очков у действующего чемпиона России, 37- у «быков» и 34 – у московского «Локомотива» с третьего места.