Орлов высказался об отменённом голе «Краснодара»

Победная поступь «Краснодара» в Премьер-лиге прервалась в воскресенье, когда команда сыграла вничью в гостях у «Рубина» (1:1). В концовке арбитр Сергей Карасёв отметил второй гол «быков». Известный комментатор Геннадий Орлов поддержал решение судейской бригады по этому эпизоду.

«Со стороны Сперцяна была опасная игра. Это накладка. Шипами врезался в ногу соперника. Просто судьи сразу не разобрались, но потом приняли верное решение», - цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

«Краснодар» остаётся лидером Российской премьер-лиги, но «Зенит» теперь отстаёт от лидера всего лишь на один балл.

В следующем туре «Краснодар» сыграет в гостях у «Химок».