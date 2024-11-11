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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов высказался об отменённом голе «Краснодара»

11 Ноября 2024 • 16:56 Комментировать
Рубин
1:1
Краснодар

Победная поступь «Краснодара» в Премьер-лиге прервалась в воскресенье, когда команда сыграла вничью в гостях у «Рубина» (1:1). В концовке арбитр Сергей Карасёв отметил второй гол «быков». Известный комментатор Геннадий Орлов поддержал решение судейской бригады по этому эпизоду.

«Со стороны Сперцяна была опасная игра. Это накладка. Шипами врезался в ногу соперника. Просто судьи сразу не разобрались, но потом приняли верное решение», - цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

«Краснодар» остаётся лидером Российской премьер-лиги, но «Зенит» теперь отстаёт от лидера всего лишь на один балл.

В следующем туре «Краснодар» сыграет в гостях у «Химок».

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Евро-Футбол.Ру,
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