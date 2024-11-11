Максименко признался, что скучает по Промесу

Голкипер столичного «Спартака» Александр Максименко высказался о бывшем нападающем команды Квинси Промесе.

Напомним, минувшим летом нидерландец покинул «Спартак» свободным агентом и подписал контракт с дубайским «Юнайтед» из ОАЭ.

«Вижу голы Квинси в социальных сетях, но не общался с ним. Конечно, скучаю по Промесу. Он давно был в «Спартаке» и уже стал частью команды», — приводит слова Максименко Sport24.

Вратарь признался, что хотел бы увидеться с Промесом в России.

Напомним, Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а также с 2021 по 2024 год.

За это время он провел 235 матчей во всех турнирах, забил 114 мячей и стал автором 59 результативных передач.