Максименко признался, что скучает по Промесу

Голкипер столичного «Спартака» Александр Максименко высказался о бывшем нападающем команды Квинси Промесе.
Напомним, минувшим летом нидерландец покинул «Спартак» свободным агентом и подписал контракт с дубайским «Юнайтед» из ОАЭ.
«Вижу голы Квинси в социальных сетях, но не общался с ним. Конечно, скучаю по Промесу. Он давно был в «Спартаке» и уже стал частью команды», — приводит слова Максименко Sport24.
Вратарь признался, что хотел бы увидеться с Промесом в России.
Напомним, Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а также с 2021 по 2024 год.
За это время он провел 235 матчей во всех турнирах, забил 114 мячей и стал автором 59 результативных передач.
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