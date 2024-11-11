«Посмотри, сколько ты получаешь!»: Орлов раскритиковал легионера «Зенита»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался об атакующем полузащитнике «Зенита» Клаудиньо. Орлов не понимает, что происходит с бразильским футболистом в последнее время.

«Парень, посмотри на ведомость. Сколько ты получаешь! Не пора бы прибавить? А ты всё время порешь и порешь с передачами... А куда ты бьёшь? Вот так с ним надо разговаривать. Его же брали как звезду. Но звезда поблекла», - цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

В сезоне 2024/2025 Клаудиньо провёл 17 матчей, в которых записал на свой счёт один гол и пять результативных передач на партнёров.

«Зенит» после первого круга занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт всего лишь на один зачётный балл.