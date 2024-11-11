Пономарёв предположил, сколько ещё сезонов проведёт Акинфеев

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался об Игоре Акинфееве. Опытнейший голкипер «армейцев» в минувшее воскресенье превосходно проявил себя в игре с «Крыльями Советов». В результате ЦСКА увёз из Самары домой победу – 2:1.

«Думаю, что два точно, а потом он сам решит, стоит ли продолжать. За счет чего он может так долго играть? За счет опыта, Игорь постоянно подсказывает защите, а это очень важно», - рассуждает эксперт для «РБ Спорт».

Напомним, что в конце прошлого сезона Акинфеев подписал с ЦСКА новый контракт. Теперь он рассчитан до лета 2026 года. К этому моменту вратарю будет уже 40 лет, он родился в 1986 году