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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов объяснил, почему верит в очередное чемпионство «Зенита»

11 Ноября 2024 • 16:43 Комментировать
Оренбург
...
Зенит
23.11 12:00

Российский тренер Владислав Радимов высказался о перспективах «Зенита» в нынешнем розыгрыше РПЛ.

«Я верю, что команда станет первой по итогам всего чемпионата. Почему? А почему я должен не верить, если команда была шесть раз подряд чемпионом?» — цитирует Радимова «Мачт ТВ».

По итогам первой части сезона чемпионата России «Зенит» стал вторым, набрав 36 очков в 15 турах. Отставание команды Сергея Семака от лидирующего «Краснодара» составляет всего один зачетный балл.

В 16-м туре РПЛ «Зенит» встретится в гостях с «Оренбургом», а «Краснодар» сыграет на выезде с «Химками». Оба матча пройдут 23 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Владислав Радимов

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ОРЕНБУРГ ЗЕНИТ
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