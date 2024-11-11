Радимов объяснил, почему верит в очередное чемпионство «Зенита»

Российский тренер Владислав Радимов высказался о перспективах «Зенита» в нынешнем розыгрыше РПЛ.

«Я верю, что команда станет первой по итогам всего чемпионата. Почему? А почему я должен не верить, если команда была шесть раз подряд чемпионом?» — цитирует Радимова «Мачт ТВ».

По итогам первой части сезона чемпионата России «Зенит» стал вторым, набрав 36 очков в 15 турах. Отставание команды Сергея Семака от лидирующего «Краснодара» составляет всего один зачетный балл.

В 16-м туре РПЛ «Зенит» встретится в гостях с «Оренбургом», а «Краснодар» сыграет на выезде с «Химками». Оба матча пройдут 23 ноября.