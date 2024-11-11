Орлов назвал условие, при котором Дзюба был бы нужен сборной России

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о нападающем Артёме Дзюбе, который недавно заявил о готовности принять вызов в национальную сборную России. По мнению Орлова, Дзюба был бы нужен национальной команде только при условии участия в официальных соревнованиях.

«Всё решает главный тренер. Но вообще, зачем вызывать Артёма на товарищескую игру с Брунеем? Если бы мы участвовали в отборочном цикле, считаю, Дзюбу следовало бы пригласить в национальную команду. Почему нет? Он неплохо смотрится в этом сезоне», - цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Артём Дзюба не выступал за сборную России больше трёх лет. В последний раз форвард играл за национальную команду летом 2021 года, когда она участвовала в чемпионате Европы под руководством Станислава Черчесова.

Сборная России в условиях санкций со стороны УЕФА и ФИФА проводит только товарищеские матчи.