Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об уходе из клуба спортивного директора Томаша Амарала.

- Вчера «Спартак» отправил в отставку спортивного директора Томаша Амарала. Как отнеслись к такому решению клуба?

- Команда сейчас не на той позиции, на которой руководству хотелось бы, а футболисты, которые пришли при Амарале, – высокооплачиваемые. Возможно, здесь было недопонимание Амарала и руководства клуба.

- Только Барко и Угальде можно записать в актив Амаралу?

- Наверное, только с Барко он угадал. По Угальде говорить преждевременно. Он сейчас забивает, но здесь вопрос в цене. Она очень высока. Но при этом команда не борется за чемпионство. Цена - качество не соответствует.

- Амарал никогда не работал в этой должности. Его назначение изначально было ошибочным?

- Я сразу не мог понять, почему его взяли, как и то, почему постоянно руководящее звено в команде меняется. Кандидатуры игроков должны быть согласованы с тренером. Но так как за год в команде меняется все, возникают проблемы. Возможно, у Станковича с Амаралом возникли проблемы. Мы же помним, что он сам приглашал Абену и Маркиньоса. В общем, руководство не устроила работа Амарала. Думаю, был разговор с тренером, который сказал, что будет приглашать тех игроков, на которых станет рассчитывать. Но не исключаю, что усиления зимой вообще не будет. «Спартак» много тратит на покупки, но с 18-го года не может выиграть чемпионство. Надо определиться с тренером и дать ему работать.

- У вас нет уверенности, что Станкович долго проработает в команде?

- Да. Это зависит от результата. Если «Спартак» не войдет в тройку и при этом даже выиграет Кубок, может произойти отставка тренера.

- Пишут, что есть пять вариантов за эту должность, и только один из них россиянин. Кого сейчас логичнее было бы назначить?

- Я бы остановился на россиянине, как в «Локомотиве» или «Краснодаре». Там берут ребят по их стилю игры. Мы сейчас не участвуем в еврокубках. Для чего выбрасывать деньги? Мне это непонятно. Можно было бы потихоньку вписывать в команду российских ребят, и не думаю, что они бы уступали легионерам.

Реклама

- Амарал летом привез шесть футболистов. Не все пришлись ко двору. Необходима чистка рядов?

- Если есть возможность отдать кого-то хотя бы в аренду, надо это делать, чтобы впускать свежую кровь. Тренер должен видеть, что чего-то не хватает и надо что-то искать. Сколько Станкович говорил о Пруцеве? Не скажу, что это выдающийся футболист. Но его полезность выше, чем легионеров, за которых платят большие деньги.

Елена Григорьевская