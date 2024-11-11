Червиченко: «Зачем «Спартак» вообще брал этого Амарала - он на Угальде потратил столько, сколько мог заплатить за Кордобу»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» решение московского клуба расстаться со спортивным директором Томашем Амаралом.

- Удивило, что именно сейчас «Спартак» уволил Амарала?

- Меня удивило, что его вообще взяли в «Спартак». Зачем? За какие заслуги?

- Увольнение назревало?

- Ну, если человек вообще не соответствует своей должности, зачем же его оставлять? Это просто кто-то выдумал, что Амарал - большой специалист. Но это не так.

- Но у него были попадания с трансферами на вход?

- Это какие?

- Барко, Угальде.

- Слушайте, если бы Барко приобрели за пять миллионов, я бы еще понял. А так… Все остальные трансферы – попадания пальцем в определенную субстанцию. Сами знаете - какую.

- То есть и Угальде вас сейчас не убеждает?

- А что Угальде? Кому он забивает? Грандам или командам, которые идут ниже пятого места? Ну, сравните его с Кордобой. Угальде стоит столько же, сколько Кордоба. Как можно было не подписать форварда «Краснодара» летом? Амарал вообще соображает, что он наделал?

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- Трансферы Маркиньоса и Виллиана Жозе сложно комментировать?

- Маркиньоса добирали в компанию к Барко и Угальде. Чтобы всех удивить ростом, антропометрией? Мол, смотрите, как мы можем с таким ростом игроков за что-то бороться. Ну-ну… О чем вообще думал Амарал?

- А Жозе?

- Ну, я не знаю. Может, его брали, чтобы он в дыр-дыр на полполя погонял с ветеранами? Другого функционала я у него пока не вижу.

- Именно Амарал приглашал в «Спартак» Станковича. Не считаете, что теперь стул зашатался и под главным тренером «красно-белых»?

- Думаю, Станковича надо отправить из клуба следом за Амаралом.

- И это после крупной победы над «Акроном»?!

- Над кем? Слушайте, ну что это за достижение забить четыре мяча команде, которая впервые играет в РПЛ? Стоимость всего состава «Акрона», думаю, не превышает денег, которые Амарал потратил на два трансфера. Не смешите. Пусть Станкович себя покажет лучше против «Локо».

Александр Сычёв