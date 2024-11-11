Гладилин: «Уход Амарала обоснован, он тоже несёт ответственность за результат»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об уходе из клуба спортивного директора Томаша Амарала.

- Вчера «Спартак» объявил об уходе Амарала. Как отнеслись к такому решению клуба?

- Оно совершенно обоснованное. Спортивный директор также несет ответственность за результаты команды, как и главный тренер. Особенно за то, как в клубе проведены трансферные кампании. Считаю, что затраты, которые понес клуб, – приличные, поэтому акционеры «Лукойла» вправе требовать хороший результат. Намного выше, чем пятое место в таблице. Работа спортивного директора оценивается по этой категории. А результаты команды на данный момент неудовлетворительные. Нынешнее место – это не уровень «Спартака».

- Амарал привез в команду немало игроков. И есть мнение, что среди всех его трансферов в актив можно записать только Барко и Угальде. Согласны с этим?

- Все эти игроки очень дорогие. Но только Угальде и Барко оправдали себя. А другие футболисты пока не показывают того качества, за которое было заплачено. В этом и есть основная причина ухода Амарала с должности.

- Вас не беспокоит зимнее трансферное окно «Спартака», ведь новому спортивному директору понадобится время, чтобы во все вникнуть?

- Зимнее трансферное окно «Спартаку» и не нужно. Подбор футболистов в команде все равно хороший. Тренер уже сработался с ребятами, более-менее определился со стартовым составом. Так что особого усиления состав не требует. Важно использовать те ресурсы, которые уже есть, и поставить игру команде. Сейчас что-то начинает получаться, улучшается взаимодействие, комбинационная игра. Вот и не надо дергаться. Если и брать кого-то на усиление, то только точечно.

- А чистка рядов «Спартаку» требуется?

- Конечно. Футболисты, которые не играют, особенно это касается дорогих легионеров, не имеющих твердого места в составе, не нужны. В «Спартаке» есть свои талантливые ребята, которые прогрессируют. Вот пусть и получают шансы. Если у легионера не получается стать ведущим игроком в команде, значит он просто не нужен.

- Пишут, что есть пять вариантов за эту должность, и только один из них россиянин. Кого сейчас логичнее было бы назначить на эту должность?

- Даже не сомневаюсь, что придет иностранец.

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- Почему?

- Те футболисты, которые потенциально могут пополнить команду, – иностранцы. Значит, с ними нужно уметь вести переговоры. В России не так много специалистов, которые владеют этими навыками. Поэтому и пригласят иностранца.

Елена Григорьевская