Мостовой назвал Батракова главным открытием сезона

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.

«На мой взгляд, Батраков – главное открытие этого сезона. Очень хорошую игру показывает Алексей — видно его потенциал», — приводит слова Мостового портал «РБ Спорт».

По мнению эксперта, главное, чтобы Батраков не стал футболистом одного сезона, ведь таких было уже много.

В нынешнем сезоне 19-летний полузащитник принял участие в 14 встречах Российской премьер-лиги, забил десять мячей и оформил шесть ассистов.

Трудовой договор Батракова с «Локомотивом» рассчитан до середины 2027 года.