Орещук порекомендовал «Спартаку» кандидата на пост спортивного директора

Известный футбольный функционер Роман Орещук посоветовал «Спартаку» кандидата на должность спортивного директора.

Напомним, что в воскресенье «Спартак» объявил об уходе Томаша Амарала. По словам Орещука, ему хотелось бы, чтобы новым спортивным директором московского клуба стал российский специалист.

«Хотелось бы, чтобы на наших ребятах остановили свой выбор, убрав в сторону все предрассудки. Всё новое – это хорошо забытое старое. Я считаю, что Дмитрий Попов отлично справлялся, и сейчас его вернуть – самое время», - цитирует Орещука Metaratings.

«Спартак» на текущий момент располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В воскресенье команда Деяна Станковича на своём поле разгромила «Акрон» со счётом 4:0.