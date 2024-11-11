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«Спартак» займёт шестое место в РПЛ» — Канчельскис

11 Ноября 2024 • 15:47 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
23.11 18:00

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о перспективах «Спартака» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

— «Спартак» займет шестое место в этом сезоне. Раньше команда всех обыгрывала, но это время прошло, — заявил Канчельскис Metaratings.

По мнению эксперта, «Зенит» продолжит штамповать чемпионские титулы и вскоре обойдет «Спартак».

По итогам первой половины сезона «Спартак» финишировал на пятой позиции в чемпионате России, набрав 28 баллов.

Напомним, последний раз «красно-белые» становились чемпионами страны в сезоне-2016/17.

23 ноября подопечные Деяна Станковича встретятся с «Локомотивом».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Канчельскис

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