«Спартак» займёт шестое место в РПЛ» — Канчельскис

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о перспективах «Спартака» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

— «Спартак» займет шестое место в этом сезоне. Раньше команда всех обыгрывала, но это время прошло, — заявил Канчельскис Metaratings.

По мнению эксперта, «Зенит» продолжит штамповать чемпионские титулы и вскоре обойдет «Спартак».

По итогам первой половины сезона «Спартак» финишировал на пятой позиции в чемпионате России, набрав 28 баллов.

Напомним, последний раз «красно-белые» становились чемпионами страны в сезоне-2016/17.

23 ноября подопечные Деяна Станковича встретятся с «Локомотивом».