Дзюба: «Я вижу себя Бэтменом и Суперменом»

Форвард «Акрона» Артём Дзюба пошутил, когда отвечал на вопрос, видит ли он себя в будущем в качестве тренера.

«Я себя вижу Бэтменом и Суперменом. Могу что угодно видеть, но это только мои фантазии», - цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

Артёму Дзюбе 36 лет. За «Акрон» нападающий выступает с сентября, подписав контракт до конца сезона 2024/2025. В восьми матчах за тольяттинскую команду Дзюба записал на свой счёт два гола и три результативных паса на партнёров.

«Акрон» завершил первый круг Премьер-лиги на девятой позиции в турнирной таблице. В пятнадцати играх чемпионата команда набрала 16 очков.