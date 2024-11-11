Орлов: «Зенит» не похож на чемпионскую команду»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о гостевой победе петербургского «Зенита» над грозненским «Ахматом» в рамках 15-го тура чемпионата России.

«Зенит» победил в Грозном, но к качеству игры питерской команды возникают вопросы. Сейчас «Зенит» не похож на чемпионскую команду. Не чемпионская игра!» - передает слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Матч «Ахмата» и «Зенита» завершился победой «сине-бело-голубых» со счетом 2:1. После первого круга Премьер-лиги петербургская команда набрала 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.