Хомуха: «Пока Николич не оправдывает ожиданий болельщиков ЦСКА»

Российский тренер Дмитрий Хомуха поделился комментарием об игре ЦСКА в текущем сезоне РПЛ.

По мнению эксперта, под руководством Марко Николича игра ЦСКА не изменилась в лучшую сторону.

— Пока он не оправдывает ожиданий «армейских» болельщиков. Если в зимнее трансферное окно удастся усилиться, ЦСКА поборется за попадание в призовую тройку, — цитирует Хомуху Metaratings.

ЦСКА завершил первую часть чемпионата России на шестом месте, набрав в 15 играх 27 очков.

В следующем туре «красно-синие» примут на своем поле «Ростов». Игра между командами пройдет 23 ноября. Старт поединка запланирован на 14:15 по московскому времени.