Боярский: «Соболев достоин играть в «Зените»

Известный актер и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский высказался о центрфорварде «сине-бело-голубых» Александре Соболеве.

«Не думаю, что трансфер Соболева - провальный. То, что он показывал в «Спартаке», было достойно внимания. Соболев достоин играть в «Зените», - передает слова Боярского Sport24.

Напомним, что Соболев перешел в петербургский клуб из столичного «Спартака» минувшим летом. В текущем сезоне нападающий поучаствовал в 12 поединках петербургского коллектива, забил два мяча и сделал ассист.

После 15 туров Российской премьер-лиги «сине-бело-голубые» набрали 36 баллов и занимают второе место в турнирной таблице.