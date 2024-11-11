Хомуха назвал единственный клуб, который составит конкуренцию «Зениту» в РПЛ

Российский тренер Дмитрий Хомуха высказался о чемпионской борьбе в текущем розыгрыше РПЛ.

— В этом сезоне «Краснодар» бросит вызов «Зениту» в борьбе за чемпионство. Эти две команды выглядят предпочтительнее всех остальных в нашем чемпионате, — приводит слова Хомухи Metaratings.

По итогам первого круга чемпионом РПЛ стал «Краснодар», набравший 37 баллов в 15 турах. «Зенит» идет на второй позиции, имея в копилке 36 очков. Замыкает тройку «Локомотив», на счету «красно-зеленых» 34 балла.

Напомним, действующим чемпионом России является «Зенит», который выиграл последние шесть розыгрышей.