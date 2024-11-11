«Спартак» был злым после «Ростова»: Мор объяснил крупную победу «красно-белых»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор высказался о победе «красно-белых» в минувшем матче с «Акроном».

Игра 15-го тура чемпионата России завершилась со счетом 4:0 в пользу подопечных Деяна Станковича. Дубли оформили Тео Бонгонда и Манфред Угальде.

Мор признался, что рассчитывал увидеть уверенную победу «Спартака», о чем говорил в своем прогнозе. Специалист отметил, что «Акрон» — удобный соперник для «Спартака», так как команда не закрывается.

— «Спартак» был злым после «Ростова», поэтому предполагалось, что «красно-белые» много забьют, — приводит слова Мора «Чемпионат».

В следующем туре подопечные Деяна Станковича примут «Локомотив». Столичное дерби пройдет 23 ноября.