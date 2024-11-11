Полузащитник «Спартака»: «Не знаю, кто такой Дзюба»

Хавбек столичного «Спартака» Тео Бонгонда заявил, что не знает центрфорварда тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбу после очного матча команд в 15-м туре Премьер-лиги.
«Готовился ли «Спартак» персонально к Дзюбе? Кто это? Я не знаю его. Не понимаю, почему вы меня о нем спрашиваете. Я уважаю соперников, но я ничего не знаю об этом игроке», - приводит слова полузащитника «РБ Спорт».
Поединок «Спартака» и «Акрона» состоялся на московском стадионе «Лукойл Арена». Встреча завершилась крупной победой «красно-белых» со счетом 4:0. После первого круга подопечные Деяна Станковича занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России.
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