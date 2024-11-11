Полузащитник «Спартака»: «Не знаю, кто такой Дзюба»

«Готовился ли «Спартак» персонально к Дзюбе? Кто это? Я не знаю его. Не понимаю, почему вы меня о нем спрашиваете. Я уважаю соперников, но я ничего не знаю об этом игроке», - приводит слова полузащитника «РБ Спорт».