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Стало известно, сформировал ли «Спартак» трансферный бюджет на зиму эксклюзив

11 Ноября 2024 • 14:47 Комментировать
Спартак Москва
...
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23.11 18:00

Появилась новая информация о трансферном бюджете московского «Спартака».

Ранее в СМИ сообщалось, что предстоящей зимой «Спартак» готов потратить на покупку новых футболистов от 40 по 50 миллионов евро.

Однако по информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», данная новость является фейковой. Руководство «красно-белых» будет формировать бюджет на зимнее трансферное окно с приходом нового спортивного директора.

Напомним, 10 ноября «Спартак» объявил о расставании с Томашем Амаралом, который с декабря 2023 года занимал должность спортивного директора клуба.

После 15 туров «Спартак» находится на пятом месте в РПЛ, имея в копилке 28 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва трансферы футбола - зима 2025

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