Ориньо рассказал, что нужно улучшить «Химкам»

Защитник подмосковных «Химок» Ориньо высказался об игре своей команды в последних поединках.

«Надо больше забивать, лучше завершать атаки, последнюю передачу и в обороне играть более стабильно - мне в том числе. Надо продолжать усердно работать», - передает слова бразильского футболиста «РБ Спорт».

В минувший уик-энд подмосковная команда на выезде потерпела поражение от «Ростова» со счетом 1:3. По итогам первого круга Российской премьер-лиги «Химки» набрали 12 баллов и занимают 13-ю строчку в турнирной таблице. В следующем туре команда сыграет у себя дома с «Краснодаром». Встреча состоится в субботу, 23 ноября.