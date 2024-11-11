Карраскаль назвал трёх лучших нападающих РПЛ

Хавбек столичного «Динамо» Хорхе Карраскаль назвал лучших форвардов Российской премьер-лиги.
«Кордоба - очень классный нападающий, на суперском уровне сейчас. У Тюкавина есть хорошие качества и впереди большое будущее. Кассьерра тоже в топе», - приводит слова колумбийского полузащитника «Чемпионат».
В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги первое место в бомбардирской гонке занимает полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. На счету хавбека десять забитых мячей. Вторым идет форвард «Краснодара» Джон Кордоба с восемью голам. Аналогичное количество забитых мячей у нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.
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