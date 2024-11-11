Сёмин прокомментировал отставку в «Спартаке»

Экс-рулевой московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об отставке Томаша Амарала с поста спортивного директора «Спартака».
«Сложно оценивать работу Амарала в «Спартаке». Непонятно, какие у него были функции, задачи и какое участие он принимал в решениях клуба. Всё это было скрыто», - приводятся слова Сёмина на страницах «Чемпионата».
Напомним, что об отставке Амарала было объявлено в воскресенье, 10 ноября.
В рамках 15-го тура чемпионата России «Спартак» на своем поле победил «Акрон» со счетом 4:0. После первого круга «красно-белые» набрали 28 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
Бан пользователя