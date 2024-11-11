Самый опытный российский арбитр может завершить карьеру по глупости: разбираемся, за что отстранили Безбородова

8 ноября состоялось заседание судейского комитета, на котором дисциплинарная комиссия приняла решение отстранить 51-летнего арбитра Российской премьер-лиги Владислава Безбородова от работы до конца текущего сезона. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет, за что Безбородов получил бан.

Роковой комментарий

В одном из популярных телеграм-каналов «Алё, рэф!» Безбородов оставил комментарий, в котором похвалил сам себя:

«Пожалуйста, только не трогайте Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи!».

Вероятно, он не знал, что его имя и фамилия видны тем людям, у которых есть его номер телефона, и вот один из таких людей слил информацию в СМИ. Многие ошибочно полагают, что Безбородов был отстранён за это сообщение, так как арбитрам запрещены публичные комментарии подобного рода, но на самом деле причина другая.

7 октября всё в том же телеграм-канале Безбородов оскорбил своего коллегу по цеху Сергея Лапочника. Несмотря на то, что Лапочкин тоже уже давно отстранён от судейства, он до сих пор входит в состав арбитров РФС.

«Как вообще отработал Безбородов на матче тура? Никто ничего не пишет, значит идеально! Ни говнолапочкин, ни синяев ничего не пишут. Они всегда его говном поливают. Объективные ребята», — написал Безбородов.

Автор телеграм-канала «Алё, рэф!» Анатолий Синяев рассказал в интервью, что не ожидал такого наказания для Безбородова, ведь в дисциплинарном кодексе говорится: «дисквалификация от двух игр». При этом он предположил, что на срок могло повлиять и нестабильное судейство арбитра, особенно некачественная работа в матче «Ахмат» – «Факел», на котором присутствовал руководитель департамента судейства Милорад Мажич. Синяев отметил, что Российский футбольный союз провёл экспертизу, которая подтвердила, что сообщения были действительно написаны с аккаунта Владислава Безбородова.

Вероятно, такая длительная дисквалификация означает конец судейской карьеры Безбородова, ведь 51 год — серьёзный возраст. К тому же после такого скандала ему будет проблематично найти новую работу в российском футболе после окончания бана, однако никогда ничего нельзя исключать.

Дмитрий Миляев