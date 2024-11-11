В «Ростове» высказались о возможной отставке Карпина

Арташес Арутюнянц, занимающий пост президента «Ростова», дал комментарий по поводу возможного увольнения главного тренера команды Валерия Карпина.

«Слова Карпина про отставку? Людей всегда разные мысли посещают. Карпин - главный тренер «Ростова». Насчёт отставки я с ним не общался», - передает слова руководителя «РБ Спорт».

В рамках 15-го тура чемпионата России «Ростов» на своем поле встречался с подмосковными «Химками». «Жёлто-синие» одержали победу со счетом 3:1.

После первого круга Премьер-лиги команда Валерия Карпина набрала 17 баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице. Отставание от идущего седьмым «Рубина» составляет два очка.