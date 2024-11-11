Мор: «Амарал не будет потерей для «Спартака»

Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал отставку спортивного директора «красно-белых» Томаша Амарала.

«У Амарала были спорные трансферы. Амарал больше аналитик, который готовит данные, а не занимается переговорами. Не думаю, что это потеря для «Спартака», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Об отставке Амарал было объявлено в воскресенье, 10 ноября.

В последнем матче «Спартак» на своем поле принимал тольяттинский «Акрон». «Красно-белые» отпраздновали уверенную победу со счетом 4:0. После этого успеха подопечные Деяна Станковича с 28 баллами занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.