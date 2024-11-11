Дзюба хочет стать тренером

Центрфорвард тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба может в будущем попробовать себя в роли футбольного тренера. Об этом игрок сообщил в беседе с журналистами.

«В целом хочу попробовать, наверное, почему нет. Интересно. Все говорят, что это вообще другой мир. Мне хочется посмотреть с другой стороны», - приводит слова 36-летнего бомбардира телеканал «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне чемпионата России Дзюба провел семь матчей, записав на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи. Срок действующего контракта Артёма с тольяттинским клубом рассчитан до лета следующего года. Трансферная стоимость форварда составляет два миллиона евро.