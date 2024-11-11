Кононов оценил дерби ЦСКА и «Спартака»

Футбольный тренер Олег Кононов высказался о недавнем московском дерби между ЦСКА и «Спартаком». Встреча прошла в рамках 14-го тура Премьер-лиги и завершилась победой «красно-белых» со счетом 2:0.

«Дерби «Спартака» и ЦСКА было отличным. Почему нет? Мне понравилось. Стычки и потасовки в футболе бывают. Игра на игру не приходится», - приводит слова Кононова «Чемпионат».

Напомним, что в дерби было три удаления. Красные карточки получили Обляков, Роша и Литвинов.

По итогам первого круга чемпионата России «Спартак» набрал 28 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. ЦСКА, в свою очередь, с 27 очками располагается на шестой позиции.