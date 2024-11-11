Станкович оценил выступление «Спартака» в первом круге РПЛ

Наставник столичного «Спартака» Деян Станкович поделился мнением о выступлении своих подопечных в первой половине сезона Российской премьер-лиги.

«Можно было провести этот отрезок лучше. Мы недосчитались четырех или пяти очков. Но это только начало процесса, мы обязаны расти», - передает слова сербского тренера клубная пресс-служба.

В рамках 15-го тура Премьер-лиги «красно-белые» на своем поле крупно одолели тольяттинский «Акрон» со счетом 4:0. После этого матча на счету «Спартака» стало 28 баллов. Подопечные Станковича отстают от лидирующего «Краснодара» на девять очков.