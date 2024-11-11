Фернандес прокомментировал разгром от «Спартака»

Защитник тольяттинского «Акрона» Роберто Фернандес прокомментировал крупное поражение от московского «Спартака» в рамках 15-го тура чемпионата России.
«Мы проиграли команде, которая очень хорошо себя проявила. У «Спартака» хорошие игроки. Мы допустили ошибки, а в таких играх они дорогого стоят. Надо продолжать работать», - приводятся слова футболиста на страницах «Чемпионата».
Напомним, что матч «Спартака» и «Акрона» прошел на стадионе «Лукойл Арена» и завершился победой «красно-белых» со счетом 4:0. Столичный клуб занимает пятое место в турнирной таблице, а тольяттинская команда располагается на девятой позиции.
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