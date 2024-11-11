Сёмин рассказал, какие клубы поборются за чемпионство

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о чемпионской гонке к текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Зенит» лучше всех проводил вторую часть РПЛ. Благодаря Семаку после паузы «Зенит» представал другой командой. Будет борьба за чемпионство между первыми шестью командами», - приводятся слова российского специалиста на страницах «Чемпионата».
По итогам первого круга Премьер-лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 37 баллов. На второй позиции находится «Зенит» (36), а топ-3 замыкает московский «Локомотив» (34). Далее в таблице идут «Динамо», «Спартак» и ЦСКА.
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