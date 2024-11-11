Игрок «Динамо» Карраскаль высказался о Месси

Хавбек московского «Динамо» Хорхе Карраскаль поделился мнением о звездном нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси, против которого сыграл в финале Кубка Америки.
«Я впервые играл против Месси. Ничего такого не почувствовал. Месси - легенда, игрок, к которому относишься с уважением. Но когда ты на поле, то сфокусирован на своей работе», - передает слова колумбийца «Чемпионат».
Напомним, что в финальном матче Кубка Америки сборная Колумбии проиграла национальной команде Аргентины со счетом 0:1.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Карраскаль провел 12 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу.
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