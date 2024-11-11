Сёмин: «Сюрприз, что «Ахмат» на одном из последних мест»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о неудачном выступлении грозненского «Ахмата» в первой половине сезона Российской премьер-лиги.

«Особо никто из команд РПЛ положительно не удивил. Но, наверное, сюрприз, что «Ахмат» находится на одном из последних мест. Каждая команда выступает в свою силу», - цитирует специалиста «Чемпионат».

В рамках 15-го тура чемпионата России «Ахмат» на своем поле принимал петербургский «Зенит». Грозненская команда потерпела поражение со счетом 1:2. После первого круга «Ахмат» набрал девять баллов и занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре грозненцы на выезде сыграют с самарскими «Крыльями Советов».