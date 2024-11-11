Кечинов: «Если с Жозе расстанутся в декабре, это будет один из худших трансферов «Спартака»

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на информацию о возможном уходе нападающего Виллиана Жозе из «народной команды».

«Этот трансфер совершенно себя не оправдывает. Если с Жозе расстанутся уже в декабре, то это будет один из худших трансферов «Спартака» за все время», - приводит слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Виллиан пополнил ряды московского коллектива в летнее трансферное окно. Бразилец перешел из севильского «Бетиса» и подписал со «Спартаком» контракт на два года. В нынешнем сезоне Жозе провел 12 поединков за «народную команду» и забил всего один мяч.