Чернов отреагировал на 4:0 «Спартака» против «Акрона»

Футболист столичного «Спартака» Никита Чернов высказался о победе над тольяттинским «Акроном» в поединке 15-го тура чемпионата России.

«Классная победа. Команда - красавцы. Много забили и отыграли на ноль», - написал защитник в своих социальных сетях.

Напомним, что матч «Спартака» против «Акрона» состоялся на стадионе «Лукойл Арена» в минувший уик-энд. Подопечные Деяна Станковича одержали уверенную победу со счетом 4:0.

По итогам первого круга «народная команда» набрала 28 баллов и занимает пятую строчку в турнирной таблице. «Спартак» отстает от лидирующего «Краснодара» на девять очков.