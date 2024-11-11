Ветеран «Спартака»: «Стоит сказать Амаралу спасибо за Барко»

Экс-футболист столичного «Спартака» Валерий Кечинов поделился мыслями об уходе Томаша Амарала с поста спортивного директора «красно-белых».
«Его работу можно оценивать по разному, но стоит отдать должное и сказать ему спасибо за приход Барко. Привлечь игрока такого уровня в наш чемпионат дорогого стоит», - передает слова Кечинова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что португальский функционер работал в московском клубе с декабря прошлого года.
По итогам первого круга чемпионата России «народная команда» набрала 28 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. В последнем матче подопечные Деяна Станковича разгромили на своем поле «Акрон» со счетом 4:0.
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