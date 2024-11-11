Деменко: «Рахимов разобрал лучшие качества «Краснодара»

Бывший игрок Максим Деменко высказался о поединке 15-го тура чемпионата России «Рубин» - «Краснодар». Встреча прошла на стадионе в Казани и завершилась вничью со счетом 1:1.

«Рахимов хорошо анализирует чужие команды - он разобрал лучшие качества «Краснодара», поэтому «быки» не раскрылись в полной степени. Ничья является неприятным результатом для «Краснодара», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

Краснодарский клуб набрал 37 баллов и занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Мурада Мусаева опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на одно очко. В следующем туре «быки» на выезде померяются силами с подмосковными «Химками».