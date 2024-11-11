Бонгонда прокомментировал уход Амарала из «Спартака»

Легионер московского «Спартака» Тео Бонгонда в беседе с представителями СМИ прокомментировал отставку Томаша Амарала с поста спортивного директора «народной команды».
«Амарал очень вежливый и хороший парень. Мне грустно, что он покинул команду. Я благодарен ему за все, что он сделал для меня и команды. Желаю ему удачи», - приводит слова полузащитника «Спорт-Экспресс».
Напомним, что португальский функционер работал в московском клубе с декабря прошлого года.
После 15 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 28 баллов и находится на пятой позиции в турнирной таблице. Отставание от идущего четвертым «Динамо» составляет два очка.
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