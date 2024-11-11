Деменко: «Краснодару» надо укрепляться, если хотят выиграть чемпионство»

Экс-футболист Максим Деменко поделился мнением о результатах «Краснодара» в первой половине сезона Российской премьер-лиги.
«За прошедшие полсезона можно только порадоваться за «Краснодар». У команды неплохой состав. Но если команда хочет быть чемпионом, то в любом случае нужно укрепляться», - передает слова Деменко «Чемпионат».
В рамках 15-го тура чемпионата России краснодарский коллектив на выезде встречался с казанским «Рубином». Матч завершился вничью со счетом 1:1. После этой встречи «Краснодар» с 37 баллами занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий вторым петербургский «Зенит» на одно очко.
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