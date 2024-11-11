Кечинов оценил выступление «Спартака» в первом круге РПЛ

Экс-игрок столичного «Спартака» Валерий Кечинов в беседе с представителями СМИ подвел итоги выступления «красно-белых» в первом круге Российской премьер-лиги.
«Может быть, в этом сезоне не было речи о чемпионстве, но попасть в двойку или в тройку точно. Другой результат считается неудовлетворительным. Будем надеяться, что «Спартак» всё наверстает», - передает слова Кечинова «Чемпионат».
В последнем поединке спартаковцы на домашнем поле принимали тольяттинский «Акрон». Подопечные Деяна Станковича отпраздновали разгромную победу со счетом 4:0. После этого успеха московская команда с 28 баллами располагается на пятой позиции в турнирной таблице.
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