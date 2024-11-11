Карраскаль рассказал о дружбе с форвардом «Краснодара» Кордобой

Легионер столичного «Динамо» Хорхе Карраскаль рассказал о дружеских отношениях с центрфорвардом «Краснодара» Джоном Кордобой.
«Мы друзья с Кордобой. Много времени проводим с ним в сборной, пересекаемся в России, часто общаемся. Классно, что столько колумбийцев собралось в РПЛ!» - передает слова полузащитника «Чемпионат».
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Карраскаль провел 12 поединков, записав на свой счет два забитых мяча (один – с пенальти) и одну голевую передачу. После 15 туров «Динамо» набрало 30 баллов и занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата страны.
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