Полузащитник «Краснодара» Козлов: «Надо самим забивать, а не винить судью»

Хавбек «Краснодара» Данила Козлов высказался о работе судей после поединка с казанским «Рубином» в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги.
«Претензий нет. Решения на поле принимают судьи, а не тренеры или футболисты. У нас есть моменты, нам надо самим их забивать, а не винить в чём‑то судью. Это неправильно», - передает слова полузащитника телеканал «Матч ТВ».
Матч «Рубина» и «Краснодара» состоялся на стадионе в Казани и завершился вничью со счетом 1:1. После этого поединка казанский клуб с 19 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а краснодарская команда (37) находится на первой строчке.
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