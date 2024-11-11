Генич отреагировал на отменённый гол «Краснодара»

Спортивный комментатор Константин Генич прокомментировал отмененный мяч «Краснодара» в поединке 15-го тура чемпионата России с казанским «Рубином». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Видимо, Карасёв вспомнил, что не поставил пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Динамо». Вот вернул должок», - говорится в публикации Генича в социальных сетях.

Краснодарский клуб завершил первый круг Российской премьер-лиги на первом месте. На счету подопечных Мурада Мусаева 37 набранных баллов. «Быки» опережают ближайшего преследователя на одно очко. «Рубин», в свою очередь, с 19 очками занимает седьмое место в таблице.