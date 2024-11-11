Генич прокомментировал уход Амарала из «Спартака»

Известный комментатор Константин Генич прокомментировал уход Томаша Амарала с поста спортдира столичного «Спартака».

«Не простили победу над «Акроном»?! Или это из-за неподписания Кордобы?» - написал Константин в своих социальных сетях.

Напомним, что функционер работал в московском клубе с декабря прошлого года.

В рамках 15-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» на своем поле крупно одолел тольяттинский «Акрон» со счетом 4:0. После этого успеха «народная команда» с 28 баллами располагается на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ. Столичный коллектив отстает от лидирующего «Краснодара» на девять очков.