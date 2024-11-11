Мантуан: «Зенит» вернётся на первое место»

Хавбек петербургского «Зенита» Густаво Мантуан подвел итоги первого круга Российской премьер-лиги. В рамках 15-го тура «сине-бело-голубые» на выезде одолели грозненский «Ахмат» со счетом 2:1.

«В этом сезоне борьба в чемпионате особенно напряжённая. Уверен, мы продолжим в том же духе, будем упорно работать, добиваться побед и вернёмся на первую строчку», - передает слова бразильского полузащитника клубная пресс-служба.

По итогам первого круга петербургская команда набрала 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от идущего первым «Краснодара» на одно очко. В следующем матче РПЛ «Зенит» на выезде встретится с «Оренбургом».