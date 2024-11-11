«Спартак» может избавиться от нападающего - известно имя

Форвард Виллиан Жозе может покинуть московский «Спартак» в декабре. Решение относительно будущего игрока в команде примет главный тренер Деян Станкович.

Как сообщает Metaratings.ru, «красно-белые» рассматривают вариант разрыва контракта с Виллианом. Срок действующего трудового договора между Жозе и московским клубом истекает летом 2026 года. В составе «народной команды» нападающий провел 11 поединков, отметившись лишь одним забитым мячом.

После 15 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 28 баллов. Подопечные Станковича отстают от идущего четвертым «Динамо» на два очка.