Игрок ЦСКА Круговой: «Впереди битвы с Брунеем и Сирией»

Защитник столичного ЦСКА Данил Круговой опубликовал пост после гостевой победы над самарскими «Крыльями Советов» в рамках 15-го тура чемпионата России. «Армейцы» выиграли со счетом 2:1.

«Очень рад голу. Очень-очень рад победе. Рад, что уходим на перерыв сборных в хорошем настроении. Впереди битвы с Брунеем и Сирией», - написал Круговой в социальных сетях.

Напомним, что в ноябре сборная России сыграет две товарищеские встречи. Противостоять подопечным Валерия Карпина будут национальные команды Брунея и Сирии. В последнем контрольном поединке российская сборная на выезде победила Вьетнам со счетом 3:0.